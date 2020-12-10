Путин призвал проработать идею создания суда по правам человека

https://static.news.ru/photo/2bfcb710-3ae3-11eb-a25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил проработать идею создания специального суда по правам человека в стране.

Автором инициативы стал один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходило под председательством российского лидера.

Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать, — сказал глава государства.

По словам Путина, подобный институт требует не только финансирования, но и внесения изменений в определённую систему. При этом инициативу президент оценил положительно, передаёт ТАСС.

Но, в принципе, сама по себе идея правильная, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин обратился к правозащитникам с просьбой уделить внимание соблюдению прав россиян при оказании помощи онкобольным и в первичном звене здравоохранения.