Путин призвал проработать идею создания суда по правам человека

Президент РФ Владимир Путин предложил проработать идею создания специального суда по правам человека в стране.
Автором инициативы стал один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходило под председательством российского лидера.
Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать, — сказал глава государства.
По словам Путина, подобный институт требует не только финансирования, но и внесения изменений в определённую систему. При этом инициативу президент оценил положительно,
Но, в принципе, сама по себе идея правильная, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин обратился к правозащитникам с просьбой уделить внимание соблюдению прав россиян при оказании помощи онкобольным и в первичном звене здравоохранения.