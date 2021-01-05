Путин призвал правительство «вытаскивать людей из трущоб»

https://static.news.ru/photo/a1b13c5e-4f67-11eb-91e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам снова призвал «вытаскивать» людей из аварийного жилья и трущоб, а также поинтересовался о механизмах решения этой проблемы.

В конце года я уже говорил о том, что нужно вытаскивать людей из аварийного жилья, из трущоб. Как идёт работа в этом направлении? За счёт каких механизмов можно придать больше динамику всей этой работе? — обратился Путин к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, передаёт РИА Новости.

Ранее Путин обратился с аналогичным призывом к правительству во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в конце декабря. Российский президент призвал расселять трущобы и не допускать появления новых аварийных домов.

Как сообщал NEWS.ru, более 23 тысяч человек переехали в новые квартиры с начала действия в Москве программы реновации. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эта программа успешно работает, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране. Правовая инициатива направлена на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.