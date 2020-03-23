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Президент РФ Владимир Путин потребовал нарастить производство тех материалов, которые необходимы россиянам для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности <...> сделают всё необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, важно обеспечить всем необходимым и службы, которые работают непосредственно с группами риска по коронавирусу.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина от COVID-19 прошла первую фазу испытаний. По её словам, все тесты закончатся в июне, таким образом вакцина будет получена примерно через 11 месяцев, писал NEWS.ru.