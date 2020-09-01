Путин призвал не забывать подвиг людей в Великой Отечественной войне

Нет испытания трагичнее, чем Великая Отечественная война, подвиг народа во время войны никогда не должен быть забыт, заявил президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» для школьников в День знаний.
Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаём, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война, — заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что война ломает судьбы и не щадит никого, а также отнимает будущее.
В открытом онлайн-уроке принимают участие школьники старших классов всех образовательных учреждений России. Среди них школьники из Москвы, Кировской, Кемеровской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Московской, Новгородской, Курской, Калининградской, Новосибирской областей, а также Крыма, Карелии, Чувашии, Камчатского и Краснодарского краев. Темой урока стало 75-летие победы в Великой Отечественной войне.
Как
Открытый урок ведёт учитель истории и обществознания «Учитель года России — 2019» Виктория Скрипникова, а также телеведущая Яна Чурикова, которая является сопредседателем Российского движения школьников.
NEWS.ru писал, что в Москве более 1,5 млн учеников отправились в школы и колледжи 1 сентября.
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