https://static.news.ru/photo/722783e2-2265-11ea-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос турецкого журналиста о российских наёмниках в Ливии. Он посоветовал представителю прессы не верить сообщениям западных изданий.

По его словам, отношение к СМИ у спросившего изменится, когда он прочитает сообщения о Турции.

Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Почитайте, что там пишут о Турции, и вы измените свое отношение, — подчеркнул он.

Политик рассказал, что собирается обсудить с лидерами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эмманюэлем Макроном ситуацию в Ливии. Сейчас в этой стране трудно определить правых и виноватых, поэтому правильнее всего было бы найти решение, способствующее прекращению военных действий, уверен он.

Надеюсь, найдём такие решения, которые будут приняты Ливией, ливийским народом, — добавил Путин.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.