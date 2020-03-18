https://static.news.ru/photo/2c95de7e-6931-11ea-830c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россияне не должны паниковать и верить недостоверным источникам, которые распространяют сомнительную информацию о распространении коронавируса в стране. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям. Никакой расхлябанности здесь быть не должно, нельзя подвергать своё здоровье и свою жизнь опасности. Поэтому этот известный русский «авось» в данном случае абсолютно недопустим, — отметил глава государства.

По его словам, Минздрав держит ситуацию с коронавирусом в РФ под контролем. Кроме того, он потребовал, чтобы правительство и регионы подготовили мероприятия упреждающего характера.

Сейчас в России официально подтверждены 147 случаев заражения COVID-2019. За сутки выявили 33 новых случая, из них 31 — в Москве. Врачи выписали уже пятерых выздоровевших, а ещё более 122 тыс. человек прошли обследование на наличие коронавируса.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Кирове врачи наблюдают за членами двух семей. Они ехали в вагоне поезда вместе с заразившейся в Германии коронавирусом кировчанкой.