Путин призвал не слушать антипрививочников

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии заявил, что антипрививочники существовали всегда, но прислушиваться к ним не нужно.

Политик отметил, что лучше доверять врачам и учёным, которые «явно лучше в этом разбираются».

Руководители стран сговорились — они (антипрививочники. — NEWS.ru) вообще понимают, в условиях каких противоречий живёт мир? Это же чушь. Прививка — не опасно. Нет ни одного серьёзного осложнения. Ну, температура у меня поднялась. У дочки моей, она сделала [прививку] «Спутником V», — то же самое, но через сутки всё прошло, — подчеркнул руководитель государства.

Путин добавил, что тоже привился «Спутником V». Он не поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19, но подчеркнул, что в рамках закона 1998 года руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан.

Прямая линия стартовала 30 июня, в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

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