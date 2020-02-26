https://static.news.ru/photo/7ead0e58-5888-11ea-92bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел должно «поставить надёжный заслон на пути незаконной миграции». Вместе с тем необходимо применять индивидуальный подход, чтобы оказать поддержку тем, кто хочет на законных основаниях стать гражданином России, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Прошу внимательно относиться к каждому конкретному случаю, проявлять участие и доброе радушное человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией, — сказал глава государства.

Он также отметил, что в миграционной сфере были приняты меры, которые дали возможность в упрощённом порядке получать гражданство России жителям Донбасса, а также соотечественникам, живущим за рубежом.

Тем не менее, отметил Путин, «надо и в дальнейшем совершенствовать законодательную базу, а главное, правоприменительную практику в этом направлении».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о новом законопроекте, который призван упростить получение гражданства жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.