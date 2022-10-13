Путин призвал ликвидировать преграды для восстановления поставок товаров

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Владимир Путин

Россия призывает ликвидировать все искусственные преграды для восстановления цепочек поставок товаров, заявил президент Владимир Путин на саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Он подчеркнул, что в глобальной политике происходят серьезные изменения. По словам главы государства, Азия начинает играть ключевую роль, передает РИА Новости.

Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров для восстановления цепочек поставок товаров, — сказал Путин.

Президент заметил также, что сейчас одним из самых острых вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане. Эта страна, подчеркнул президент, оказалась неспособна сама решать вопросы, связанные с терроризмом, после 20 с лишним лет присутствия НАТО и США. Данный тезис подтверждается чередой кровавых терактов. В частности, речь идет о взрыве у посольства РФ в Кабуле.

Необходимо разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за многие годы, — призвал политик.

Кроме того, Путин сказал, что в нынешних условиях возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в самых бедных странах. Он подчеркнул, что к этому ведет, в частности, растущая волатильность мировых цен на энергоносители и продовольствие.