Президент России Владимир Путин в среду, 26 февраля, принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Среди прочих вопросов глава государства затронул тему борьбы с оборотом поддельных лекарств и призвал МВД выработать системный подход в этой сфере.
Как
В 2019 году в России снизился спрос на сертифицированные медицинские препараты. Как сообщал NEWS.ru, в связи с этим средний размер наценки на лекарства за год увеличился на 24,6%. По мнению экспертов, в течение нескольких последних лет российские аптеки старались работать с минимальной наценкой, компенсируя потери в выручке большими объёмами продаж.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен