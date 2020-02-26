https://static.news.ru/photo/df2af22a-588a-11ea-8054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в среду, 26 февраля, принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел. Среди прочих вопросов глава государства затронул тему борьбы с оборотом поддельных лекарств и призвал МВД выработать системный подход в этой сфере.

Как передаёт ТАСС, Путин поставил поддельные лекарства в один ряд с суррогатным алкоголем по степени опасности для здоровья людей. По мнению главы государства, обе категории нелегальной продукции требуют системной работы по пресечению производства и продажи.

В 2019 году в России снизился спрос на сертифицированные медицинские препараты. Как сообщал NEWS.ru, в связи с этим средний размер наценки на лекарства за год увеличился на 24,6%. По мнению экспертов, в течение нескольких последних лет российские аптеки старались работать с минимальной наценкой, компенсируя потери в выручке большими объёмами продаж.