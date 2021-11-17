Путин призвал к правовому регулированию геномных исследований

Властям нужно выработать законодательные механизмы, регламентирующие пределы допустимого использования генетических технологий, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, речь идёт не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Он подчеркнул, что в этой теме есть спорные этические и юридические моменты, сообщается на сайте Кремля.

Речь идёт не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм: они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей,— заявил Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Президент отметил, что стране нужны законы, которые будут открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, при этом также необходимо выработать дополнительные законодательные механизмы, которые будут регламентировать получение и использование генетических данных человека.

Создать национальную базу генетической информации Владимир Путин предложил на совещании 14 мая 2020 года. Тогда же он объявил, что в России в рамках нацпроекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня. Каждый центр, по его словам, станет консорциумом «исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причём от Новосибирска до Крыма». Глава государства заявил, что важно развивать генетику, которая по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомным и космическим проектами XX века.

Ранее стало известно, что один из таких национальных биоресурсных центров будет создан на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.