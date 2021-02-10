Путин призвал исправить огрехи с зарплатами бюджетников

https://static.news.ru/photo/63a96a80-6b9b-11eb-9f50-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что бюджетникам страны необходимо объяснять порядок формирования их зарплат.

Связанные с заработной платой механизмы должны быть понятны и прозрачны, отметил президент в ходе совещания с членами кабмина. Путин призвал «зачистить огрехи» в вопросе зарплат бюджетников.

Президент в качестве примера привёл ситуацию с вознаграждением за труд в науке. Уровень зарплаты учёных должен быть на уровне не ниже 200% от среднего по экономике региона, но на практике расчёт идёт на базе среднего дохода по трудовой деятельности. Путин указал, что это два разных показателя.

Тогда нужно так и сказать: «от среднего дохода от трудовой деятельности», и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы всё было понятно, ясно и прозрачно, — подчеркнул глава государства на совещании с членами кабмина.

8 февраля на заседании совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту на уровень зарплат учёных. Она сказала, что как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц. Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в регионах.

Проверку по исполнению зарплатных обязательств в субъектах РФ проводят Следственный комитет и прокуратура, писал NEWS.ru.