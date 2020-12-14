Путин призвал госпитализировать тех, кто действительно в этом нуждается

https://static.news.ru/photo/79c14dbc-3dfe-11eb-ae40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отказывать в госпитализации заразившимся коронавирусом, которые нуждаются в постоянном наблюдении врачей, недопустимо. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Свою позицию глава государства озвучил на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия», передаёт «Интерфакс».

Надо внимательно смотреть, чтобы те, кто действительно нуждаются в госпитализации, помещались в стационары и проходили там лечение, чтобы не было случаев, когда под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что власти выделили дополнительные средства из федерального бюджета, которые были направлены в регионы, чтобы люди, проходящие курс лечения на дому, могли получать лекарства бесплатно и чтобы в больницах были свободны койки для тех, кто действительно нуждается в госпитализации.

Ранее NEWS.ru писал, что 42% россиян возлагают на вакцинацию надежды с прекращением пандемии. В то же время каждый третий не верит, что это сможет остановить распространение заболевания.