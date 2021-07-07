Путин призвал глав регионов чаще общаться с жителями напрямую

Президент Владимир Путин порекомендовал губернаторам ежегодно устраивать прямое общение с жителями регионов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам прямой линии. Документ опубликован на сайте Кремля.

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов, — говорится в тексте.

Администрации президента поручено оказывать консультационную и технологическую помощь в организации таких мероприятий.

Очередную, 18-ю по счёту прямую линию с населением России Путин провёл 30 июня. Она продлилась чуть менее четырёх часов. За это время глава государства ответил на 69 вопросов, которые были посвящены коронавирусу, вакцинации, экологии, туризму, ЖКХ, зарплатам и другим проблемам.

В ходе прямой линии была затронута тема общения местных властей с населением. Президент пообещал принять меры. Он также напомнил чиновникам о сказке «Колобок». По его словам, они «рискуют быть съеденными», если начнут принимать за чистую правду льстивые речи и будут поддаваться воздействию сказанного, как герой этой истории.