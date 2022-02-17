Путин призвал формировать неприятие хамского поведения на дорогах

Работа по повышению культуры водителей должна продолжаться, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД, трансляцию вёл телеканал «Россия 24». По словам главы государства, важно развивать взаимодействие с общественными и волонтёрскими организациями, чтобы «формировать в обществе неприятие хамского поведения на дорогах».

Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах, — сказал Путин.

Он отметил, что у МВД есть накопленный опыт сотрудничества с общественными и волонтёрскими организациями.

Надо развивать такое партнёрство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах, — подчеркнул глава государства.

Ранее в Госдуме предложили поправки в КоАП и Уголовный кодекс, подразумевающие конфискацию автомобиля за неадекватное вождение. Санкции планируется применять к автовладельцам, совершившим ДТП в состоянии опьянения, допустившим превышение скорости или выезд на полосу встречного движения.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность за управление транспортным средством водителями, которые были лишены прав или не получали их вообще. В частности, за повторное правонарушение сумма административного штрафа вырастет с нынешних 30 до 50–100 тысяч рублей, а выезд на дорогу без прав трижды станет поводом для возбуждения уголовного дела.