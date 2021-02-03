Путин призвал довести до потребителей результат сдерживания цен на продукты

https://static.news.ru/photo/ab0d4a42-66c6-11eb-a7e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продуты питания дают результат. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат, — цитирует ТАСС Путина.

Президент одобрил намерение министерства экономического развития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счёт средств, полученных с внешних рынков за счёт ценового демпфера.

Путин также признал, что ситуация на мировом рынке продовольствия только усугубляется. Однако ситуацию с ценами на социально значимые товары он призвал регулировать рыночными механизмами, без административного давления.

Как писал NEWS.ru, российские власти не планируют масштабировать вмешательство государства в торговле, в том числе в ценообразование. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с представителями торговых сетей. В пресс-службе министерства заявили, что Мантуров назвал 2020 год успешным для крупного продовольственного ретейла. Он подчеркнул необходимость обеспечения соглашений по ценам на сахар и масло до 1 апреля 2021 года. Также в рамках совещания было принято решение обратиться в Центробанк с просьбой снизить размер комиссии за эквайринг, поскольку на экономику розничной торговли оказывает существенное влияние банковский тариф за безналичные платежи за товары по банковским картам.