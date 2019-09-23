Президент России Владимир Путин заявил, что добровольческие движения содействуют развитию особо охраняемых природных территорий страны. Так политик поприветствовал гостей и участников Международного слёта друзей заповедных островов.
Российский лидер отметил, что на мероприятии собрались волонтёры, педагоги, работники заповедников и парков, представители бизнеса, эксперты, а также школьники и студенты. Он подчеркнул, что активная гражданская позиция и стремление помочь своей стране заслуживают большого уважения.
Политик уточнил, что в организацию друзей заповедных островов входят свыше миллиона человек. Он пожелал всем участникам плодотворного общения и незабываемых впечатлений, передаёт
Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату. Об этом политик заявил во время совещания с вице-премьерами.