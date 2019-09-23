https://static.news.ru/photo/053c6136-de08-11e9-885e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что добровольческие движения содействуют развитию особо охраняемых природных территорий страны. Так политик поприветствовал гостей и участников Международного слёта друзей заповедных островов.

Российский лидер отметил, что на мероприятии собрались волонтёры, педагоги, работники заповедников и парков, представители бизнеса, эксперты, а также школьники и студенты. Он подчеркнул, что активная гражданская позиция и стремление помочь своей стране заслуживают большого уважения.

Политик уточнил, что в организацию друзей заповедных островов входят свыше миллиона человек. Он пожелал всем участникам плодотворного общения и незабываемых впечатлений, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату. Об этом политик заявил во время совещания с вице-премьерами.