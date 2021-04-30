Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам. В документе российский лидер отметил их особые трудовые заслуги перед государством и народом, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно указу, звания
Не обошли вниманием и тракториста ООО имени Кирова Александра Бондаренко, а также машинистку крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» Людмилу Суслякову.
Звание Героя Труда является государственной наградой России, которая выдаётся за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Ношение этого звания подразумевает высшую степень отличия.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рост реальных доходов населения, назвав это главной задачей властей. Так с 1 мая в России вводятся новые правила начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Россиянам теперь необходимо подавать заявление. Государство может компенсировать до 50% стоимости услуг ЖКХ.