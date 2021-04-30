Путин присвоил звания Героя Труда пятерым россиянам

https://static.news.ru/photo/b6723dc8-a999-11eb-94c8-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам. В документе российский лидер отметил их особые трудовые заслуги перед государством и народом, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, звания удостоились заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев и капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Геннадий Антохин.

Не обошли вниманием и тракториста ООО имени Кирова Александра Бондаренко, а также машинистку крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» Людмилу Суслякову.

Звание Героя Труда является государственной наградой России, которая выдаётся за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Ношение этого звания подразумевает высшую степень отличия.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рост реальных доходов населения, назвав это главной задачей властей. Так с 1 мая в России вводятся новые правила начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Россиянам теперь необходимо подавать заявление. Государство может компенсировать до 50% стоимости услуг ЖКХ.