В последнем интервью Зиничев оценил работу МЧС и рассказал о планах

В последнем большом интервью, которое Евгений Зиничев дал РИА Новости перед последним Днём спасателя, он оценил работу МЧС, а также рассказал о масштабных планах на будущее. Журналисты отметили, что рассказывал о своей работе министр нечасто.

Зиничев говорил в интервью о пандемии коронавируса. Министр отмечал, что эпидемия, безусловно, сказалась на спасателях, которым пришлось учиться работать по-новому. Ведомству пришлось перейти на дублирующие составы как реагирующих подразделений, так и управленческого аппарата.

Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии, — рассказывал он.

Глава МЧС с уверенностью подчёркивал, что несмотря на все сложности ситуации, спасатели справлялись со своей работой.

Что касается планов, было много идей по развитию министерства. В частности, велась работа над внедрением технологий прогнозирования и моделирования развития обстановки. Кроме того, отдельное внимание уделялось техническому перевооружению.

Одним из самых перспективных направлений Зиничев считал развитие системы комплексной безопасности в Арктическом регионе. Цели работы МЧС, по словам министра, заключаются в создании условий для безопасной реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, а также в повышении уровня безопасности местного населения.

Задел на будущие периоды большой, — заключил министр в декабрьском интервью.

Зиничев погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.

Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба пострадавших умерли в вертолёте по пути в больницу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.