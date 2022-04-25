Путин присвоил университету МЧС в Петербурге имя экс-главы Евгения Зиничева

Президент России Владимир Путин поручил в своём указе присвоить Санкт-Петербургскому университету пожарной службы МЧС имя экс-главы ведомства Евгения Зиничева, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Согласно постановлению, соответствующее решение глава государства сделал в целях увековечивания памяти погибшего главы МЧС.

Решение принято с учетом заслуг Зиничева перед Отечеством, его вклада в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и в целях увековечивания памяти министра. Указ вступает в силу со дня подписания, — сообщается в указе.

Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

В Грозном 27 декабря в День спасателя РФ появилась улица имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. В торжественной церемонии её открытия принял участие глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, бывший глава ведомства был мужественным и решительным человеком, патриотом России. Улица ведёт к ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике и пожарно-спасательной части № 1 в Ахматовском районе Грозного.