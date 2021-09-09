Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно

Президент Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно), — говорится в его тексте.

Зиничев погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.

Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба пострадавших умерли в вертолёте по пути в больницу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год, заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель. Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал главу ведомства достойным офицером, посвятившим всю свою жизнь служению Родине.

Ранее сообщалось, что прощание с Зиничевым пройдёт в здании МЧС на улице Ватутина Москве. Похоронят министра в этот же день в Санкт-Петербурге.

В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям готовы поддержать инициативу назвать одну из улиц Москвы в честь Зиничева. Об этом сообщил её председатель Евгений Герасимов. Пока, по его словам, таких предложений не поступало.