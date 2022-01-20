Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда

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Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) возбуждено по факту откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве. Личность подозреваемой уже установлена, сообщается на сайте столичного главка СКР.

По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к...