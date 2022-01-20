18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда

18:43, 20 января 2022
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда Алексей Миллер и Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание «Героя труда». В соответствующем указе говорится, что звание было присвоено за «особые трудовые заслуги», документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества «Газпром», — говорится в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения Астрахани почётного звания «Город трудовой доблести». С соответствующей просьбой от имени ветеранов к главе государства обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей встречи.

До этого звание заслуженных правозащитников республики было присвоено главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и его родителям.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео