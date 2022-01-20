Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:43, 20 января 2022
Алексей Миллер и Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Президент РФ Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание «Героя труда». В соответствующем указе говорится, что звание было присвоено за «особые трудовые заслуги», документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества «Газпром», — говорится в тексте.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения Астрахани почётного звания «Город трудовой доблести». С соответствующей просьбой от имени ветеранов к главе государства обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей встречи.
До этого звание заслуженных правозащитников республики было присвоено главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и его родителям.