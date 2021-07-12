Путин присвоил аэропорту в Грозном имя Ахмата Кадырова

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту в Грозном имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова, — говорится в указе.

Уточняется, что приказ вступает в силу с момента подписания.

23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Он погиб 9 мая 2004 из-за теракта на стадионе «Динамо». Во время празднования Дня Победы под трибуной сработало взрывное устройство. Всего в результате теракта погибли семь человек.

Ранее Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чечни. В комиссии пояснили, что выдвижение кандидатов на пост главы республики завершается 8 июля. Документы для регистрации должны быть представлены до 4 августа.