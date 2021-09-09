Президент РФ Владимир Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести». Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Алдану, г. Бологое, г. Воркуте, г. Дзержинску, г. Кемерово, г. Костроме, г. Лысьве, г. Мончегорску, г. Охе, г. Ступино, г. Сызрани, г. Чите, — отмечается в документе.

В указе также подчёркивается, что в годы Великой Отечественной войны жители этих городов внесли весомый вклад в достижении победы. Решение о присвоении городам этого звания было принято ещё несколько дней назад, однако указ был издан только 10 сентября. Теперь же таких городов в стране уже 46.

Путин также уточнил, что список будет расширяться. Он отметил, что каждая семья России внесла свой вклад в Великую Победу. До этого список был расширен в мае — тогда в него вошли Киров, Коломна, Барнаул и многие другие.