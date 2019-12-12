https://static.news.ru/photo/944e802e-1cc5-11ea-a98d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пришёл проститься с Юрием Лужковым. Церемония проходит в храме Христа Спасителя, она продлится до 14:00. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков умер в одной из клиник немецкого Мюнхена в возрасте 83 лет. Смерть наступила во время плановой операции по «чистке» сосудов. Причиной стал послеоперационный анафилактический шок. Кончина политика стала для близких полной неожиданностью, об этом сообщил брат его супруги, бизнесмен Виктор Батурин. Ещё за несколько дней до смерти Лужков хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Как ранее сообщал NEWS.ru, в связи с траурными мероприятиями ограничено движение в центре столицы. С 6:00 утра не работают остановки «Метро „Кропоткинская“ — Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» для автобуса № 3, «Метро „Кропоткинская“» для автобуса № 255 в Соймоновском проезде. С 12:00 нельзя будет воспользоваться остановкой «Новодевичье кладбище» для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде. Остановки возобновят работу в прежнем режиме по окончании траурных мероприятий.