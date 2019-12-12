https://static.news.ru/photo/ed42be38-1cf3-11ea-be5f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кобзев Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял заявление об отставке Сергея Левченко. На его место назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев.

Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым, — цитирует Пескова ТАСС.

О заместителе главы МЧС известно, что он родился 29 октября 1966 года. Закончил высшее военное авиационное инженерное училище, а затем ВГУ, Воронежский институт экономики и социального управления и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Он женат и воспитывает четверых детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иркутский губернатор подал в отставку из-за неисполнения обязанностей. Вероятной причиной также могли стать скандалы на рабочем месте.