Путин принял участие в открытии центра «Московский дом Достоевского»

Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского принял участие в открытии музейного центра «Московский дом Достоевского». Он посвящён творчеству писателя, сообщает ТАСС.

Главу государства сопровождала министр культуры России Ольга Любимова. Путин осмотрел мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвящённые личности, основным событиям жизни и выдающимся произведениям писателя.

В здании на одноимённой улице, где расположился центр, вплоть до 1837 года проживала семья писателя. В комнатах на первом этаже ещё в 1928 году был открыт музей Достоевского. На втором этаже здания теперь представлена информация о творчестве классика, в том числе о его главных произведениях — «Преступление и наказание», «Игрок», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» и прочих. Третий этаж посвящён читательской судьбе произведений Достоевского. Здесь создали масштабные мультимедийные инсталляции.

Ранее сообщалось, что герой романа «Идиот» князь Мышкин стал любимым героем произведений Достоевского у россиян. Самой популярной книгой классика люди назвали «Преступление и наказание».

Роман любимым назвали 53% участников опроса. На втором месте с результатом 43,8% идёт роман «Идиот». Замыкают тройку лидеров «Братья Карамазовы» — за них высказались 30,8% респондентов. Также в топ-5 вошли «Бесы» с 20,6% голосов и «Униженные и оскорблённые» — 14,4%.