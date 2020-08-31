Путин примет участие во всероссийском открытом уроке 1 сентября

https://static.news.ru/photo/6789668c-eb76-11ea-abb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 1 сентября по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что «это будет большое мероприятие», передаёт ТАСС.

Безусловно. Президент примет участие во Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, — сказал пресс-секретарь.

Всероссийские открытые уроки — занятия по профессиональной навигации для учащихся 8–11-х классов, которые проходят в режиме онлайн. Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что риск заражения коронавирусом в России всё ещё сохраняется, поэтому родители должны внимательно относиться к подготовке ребёнка в школу. В преддверии 1 сентября взрослым в Минздраве РФ дали советы, как защитить учеников от COVID-19.