https://static.news.ru/photo/c4ebd1be-d882-11e9-984a-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

17 сентября президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе всемирного фонда «Карен ха-Йесод». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Работа израильской благотворительной организации направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах, пояснили в пресс-службе.

Также в сообщении указано, что российский лидер в этот же день посетит кризисный центр МЧС России. Там Путин проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина посетить Саудовскую Аравию, писал News.ru.