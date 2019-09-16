17 сентября президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе всемирного фонда «Карен ха-Йесод». Об этом сообщается на
Работа израильской благотворительной организации направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах, пояснили в пресс-службе.
Также в сообщении указано, что российский лидер в этот же день посетит кризисный центр МЧС России. Там Путин проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина посетить Саудовскую Аравию, писал News.ru.