Путин примет участие в ежегодном совещании российских судей

https://static.news.ru/photo/97f7a044-6ac0-11eb-9e22-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 9 февраля примет участие в ежегодном совещании судей, представляющих арбитражные суды и суды общей юрисдикции.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Представитель Кремля уточнил, что Путин пообщается с судьями по видеосвязи. В момент совещания президент будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёво. Выступление Путина состоится в начале мероприятия, оно будет открытым. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев также зачитает свой доклад в открытом режиме.

На совещании судей традиционно обсуждаются итоги работы за минувший год и задачи на наступивший год. Песков отметил, что российская судебная система в 2020 году столкнулась с беспрецедентными сложностями, будучи вынужденной функционировать в условиях пандемии коронавируса.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что встреча Путина с главами думских фракций состоится 17 февраля, писал NEWS.ru.

Президент регулярно проводит встречи с руководителями фракций. Тема заранее неизвестна, глава государства обозначает её в начале заседания. Встречи проходят в разных форматах. Как и большинство мероприятий Путина за последнее время, его очередное общение с парламентариями состоится в режиме видеоконференции.