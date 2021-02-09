Путин примет участие в ежегодном совещании российских судей

Президент России Владимир Путин 9 февраля примет участие в ежегодном совещании судей, представляющих арбитражные суды и суды общей юрисдикции.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,
На совещании судей традиционно обсуждаются итоги работы за минувший год и задачи на наступивший год. Песков отметил, что российская судебная система в 2020 году столкнулась с беспрецедентными сложностями, будучи вынужденной функционировать в условиях пандемии коронавируса.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что встреча Путина с главами думских фракций состоится 17 февраля, писал NEWS.ru.
Президент регулярно проводит встречи с руководителями фракций. Тема заранее неизвестна, глава государства обозначает её в начале заседания. Встречи проходят в разных форматах. Как и большинство мероприятий Путина за последнее время, его очередное общение с парламентариями состоится в режиме видеоконференции.