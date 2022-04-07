Путин приехал проститься с Жириновским в Дом Союзов

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщает РИА Новости. Панихида проходит в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке.

Заупокойное богослужение состоялось утром 8 апреля в храме Христа Спасителя, отпевание проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам врио руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, патриарх сам выразил желание провести таинство. Похороны политика состоятся в 14:00 по московскому времени на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за жизнь политика с 11 февраля.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского. По его словам, бессменный лидер партии внёс значительный вклад в становления парламентаризма, отечественного законодательства и всегда отстаивал патриотическую позицию. Путин также подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.