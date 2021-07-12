Путин приехал проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым

Президент Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Она проходит в закрытом для прессы режиме. Ролик с приездом политика опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Накануне глава государства назвал гибель Зиничева личной утратой. Своё рабочее совещание президент начал с минуты молчания.

Путин возложил цветы к гробу. После этого он принёс соболезнования вдове и сыну Зиничева.

Церемония проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина. После окончания прощания гроб с телом Зиничева будет доставлен спецбортом ведомства в Санкт-Петербург. Погибший министр будет похоронен на северном кладбище рядом с его родными.

Зиничев погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла в Норильске на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.

Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба пострадавших умерли в вертолёте по пути в больницу.

9 сентября Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно. Пост главы МЧС пока остаётся вакантным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о том, кто займёт эту должность.