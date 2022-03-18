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Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках

16:20, 18 марта 2022
Путин приехал на митинг-концерт в Лужниках Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин приехал на праздничный митинг-концерт в Лужниках. Путин поздравил граждан с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте присутствуют более 200 тысяч человек.

На митинг-концерт в Москве в честь воссоединения Крыма с Россией пришли более 200 тысяч человек. Мероприятие началось в 15:00 по мск. Также на мероприятии выступил мэр Москвы Сергей Собянин, который поблагодарил граждан, посетивших концерт. Там выступили музыкальные группы «Любэ» и «Руки Вверх». Также на мероприятии выступит Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати и другие артисты из России, Украины и ДНР.

Российский флаг с буквой Z установили на Эльбрусе в честь Дня воссоединения Республики Крым с РФ, а также в знак поддержки российских войск, сообщили РИА Новости в правительстве Кабардино-Балкарии. Флаг с триколором был размещён на высоте более четырёх тысяч метров. Символ в виде буквы Z нанесён на бортах военной техники, участвующей в специальной операции на украинской территории.  

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

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