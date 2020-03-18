https://static.news.ru/photo/ef03ad66-692b-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин приехал в Крым. У него запланирована встреча с представителями общественности, а также вручение государственных наград строителям Крымского моста.

Мероприятия с участием Путина в день шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдут в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея». Объект расположен на северной оконечности одноимённой бухты на мысе Константиновский. Крепость является старейшим сохранившимся зданием Севастополя, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса не испортила настроение жителям Крыма. Были запланированы тематические выставки, концерты и автомотопробег. Зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук заявил, что на острове введены некоторые ограничения из-за пандемии коронавируса, однако они никак не повлияют на настроение граждан.

Крым и Севастополь проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме 16 марта 2014 года. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Договор о включении Республики Крым и Севастополя в состав РФ в качестве двух новых субъектов был подписан 18 марта 2014 года.