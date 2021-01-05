Путин прибыл в храм под Новгородом на катере на воздушной подушке

https://static.news.ru/photo/665093d4-506c-11eb-9c86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь Николы на Липне, на остров Липна в дельте реки Мста, на восточном берегу озера Ильмень под Великим Новгородом, главу государства доставил катер МЧС на воздушной подушке.

Как передает РИА Новости, Путин появился в храме за несколько минут до полуночи, глава государства был одет достаточно демократично — в тёплую куртку и белый вязаный свитер. Кроме Путина богослужение посещают всего несколько десятков прихожан.

Путин традиционно не остаётся в Москве в рождественскую ночь, а посещает богослужение в одной из церквей регионов России. На этот раз глава государства приехал в один из старейших храмов центральной России — церковь Николы на Липне, построенную в 1292 году архиепископом Климентом, на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского.

Путин приехал в храм не с пустыми руками — он подарил приходу икону «Господь Вседержитель», написанную в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым посещали церковь Николы на Липне в 2016 году. Остров Липна является одним из живописных мест на озере Ильмень. В интерьере церкви сохранились фрески XIII века. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен, но отреставрирован в 1956 году.