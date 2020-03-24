https://static.news.ru/photo/8ac8c792-6dcb-11ea-9226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин прибыл в Коммунарку для осмотра места строительства будущей клиники для больных коронавирусной инфекцией.

Путин прибыл в больницу на Коммунарке, — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава государства провёл совещание с участием мэра Сергея Собянина. Главной темой стала ситуация с коронавирусом. В обсуждениях приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время за пределами страны находятся почти 58 тысяч россиян. Организованных туристов вернут на родину до конца марта.