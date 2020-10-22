Путин предупредил о серьёзной опасности коронавируса

https://static.news.ru/photo/87435dbe-1477-11eb-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция не отпустила и до сих пор представляет серьёзную угрозу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу, — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, пандемия, с которой столкнулся мир, напомнила о хрупкости человеческой жизни. Путин добавил, что сейчас мир стоит на пороге перемен и тектонических сдвигов.

Ранее Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.

По данным на 22 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи, писал NEWS.ru.