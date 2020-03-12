https://static.news.ru/photo/a6ce9528-6459-11ea-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Отменять региональные надбавки учителям за классное руководство недопустимо после того, как они начнут получать аналогичные выплаты федерального уровня, считает лидер РФ Владимир Путин. Лидер поручил министру просвещения Сергею Кравцову передать требование руководителям регионов.

Глава ведомства добавил, что возьмёт вопрос под контроль. Он также отчитался о строительстве новых учебных заведений и организации питания школьников, пишет ТАСС.

Мы будем обсуждать и с родительскими комитетами, чтобы питание было вкусное, здоровое и полезное, — резюмировал Кравцов.

Средняя стоимость горячего обеда для учеников начальных классов составляет примерно 60 рублей, сообщил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев. Сумма рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения и индивидуальна для каждого региона.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент поручил до 1 сентября отчитаться о «создании инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания» учеников младших классов. Большая часть школьников перейдёт на бесплатное питание с 1 сентября 2020 года, а в 2023 году переход завершится полностью. Бесплатные обеды стали одной из мер социальной поддержки, которые Путин предложил одновременно с изменениями в Конституцию РФ.