Путин предоставил квартиру семье мальчика, которому ранее подарил гитару

Президент РФ Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чьё новогоднее желание о гитаре он исполнил в рамках акции «Ёлка желаний». Его семья получила собственную квартиру после того, как во время предыдущей беседы Владимир Путин узнал от матери Марка об их ситуации с жильём, сообщается на сайте Кремля.

Женщина призналась, что своего жилья у них нет — гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру, — говорится в сообщении.

С улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье, в доме которой раньше жил Марк. Подросток поблагодарил президента за подарок и пообещал сыграть для него песню Владимира Высоцкого «Высота».

Ранее Путин поговорил по телефону со школьницей из Ставропольского края, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга помог исполнить. Президент пригласил её в Москву на ледовое шоу на эту же тему.

Шар с желанием 13-летней Татьяны Троценко Путин снял на акции «Ёлка желаний» в рамках международного форума «Мы вместе», прошедшего в начале декабря. Помимо шарика с её желанием Путин на акции выбрал ещё два шарика. 14-летний подросток из Московской области попросил гитару, а пятилетний мальчик из Бурятии захотел побывать в роли пожарного.