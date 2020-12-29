Путин предложил заменить самолёт Ан-2 более современным аналогом

Об этом глава государства сказал на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, обсуждая вопросы развития транспортной отрасли. Как отметил Путин, территория страны большая — её нужно «сшивать» и «без авиации не обойтись».

Вместо Ан-2 президент предложил самолёт «Байкал», пишет Life.

Начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест — самолёт «Байкал», Уральское конструкторское бюро его сделало, в Улан-Удэ он должен производиться, — сказал Путин.

По словам президента, первый опытный образец должен быть представлен уже в 2021 году, а в 2024-м планируется первый полёт. Путин также напомнил о самолётах L-410 на 19 мест и L-610 на 44 места, которые сейчас находятся в стадии разработки. Другой самолёт, Ил-114-300 с отечественным двигателем, уже поднялся в воздух. Кроме того, в небе уже несколько лет летает «суперджет», а на подходе — МС-21, серийное производство которого планируется начать в 2023 году, отметил российский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны США хочет приобрести российский самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-24 или Ми-17. Их станут использовать в качестве реалистичного условного противника на учениях. Также американские инструкторы ознакомятся с возможностями российской лётной техники, что будет соответствовать указаниям командующего первой эскадрильей обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты (MAWTS-1).