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Путин подписал указ о выплате блокадникам по 50 тысяч рублей

14:34, 17 сентября 2021
Путин подписал указ о выплате блокадникам по 50 тысяч рублей Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда. Она будет приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни. Документ опубликован на сайте Кремля.

В нём отмечается, что выплата распространяется на граждан России, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Её получат не только те, кто постоянно проживает в РФ, но и россияне, живущие в странах Балтии, Приднестровье, республиках Абхазия и Южная Осетия.

В ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Путин попросил уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением данной выплаты.

Чтобы люди могли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по инициативе президента всем российским пенсионерам были направлены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Согласно социальному опросу, большинство из них потратят эти деньги на первоочередные нужды или ранее отложенные покупки.

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