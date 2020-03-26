https://static.news.ru/photo/5ec67fb0-6ea0-11ea-918c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки семей на фоне пандемии коронавируса. Глава государства поручил выплатить дополнительно по 5 тысяч рублей семьям, которые имеют право на получение материнского капитала.

Эта мера распространяется на семьи с детьми до трёх лет включительно.

В ближайшие три месяца предлагаю выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей на ребёнка, — заявил Путин входе телеобращения.

Выплаты будут производиться ближайшие два месяца.

Ране Путин объявил об автоматическом продлении в течение шести месяцев всех социальных пособий и льгот для граждан. Президент подчеркнул, что для этого не нужно будет предоставлять дополнительные справки и ходить по инстанциям. Также он объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы, передавал NEWS.ru.