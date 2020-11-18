Путин предложил таксистам возить медиков по «понятному тарифу»

https://static.news.ru/photo/ccb2191a-299b-11eb-9660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такси в условиях пандемии коронавируса могли бы возить медиков по «устойчивому и понятному тарифу». Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

Своими соображениями он поделился на совещании с членами правительства. Разговор посвятили мерам, которые принимаются при борьбе с пандемией. Так глава государства отреагировал на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который отметил, что хорошей практикой быстрой доставки медработников к пациентам во время эпидемии является привлечение автомобилей такси. По данным главы Минздрава, в некоторых регионах для медиков установлены минимальные тарифы.

Путин с такой инициативой согласился, отметив, что некоторые добровольцы «даже бесплатно врачей возят». Однако бывают и попытки нажиться на ситуации, подчеркнул он.

Если использовать такси, то действительно по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором местным властям нужно договариваться. Нельзя пускать на самотёк, нельзя просто ограничиться формулировками, что обратились к тем, предложили этим, нужно «дожать» каждый вопрос и понять, как механизм работает. Только тогда можно будет рассчитывать на результат, — заявил глава государства.

Мурашко в свою очередь напомнил, что для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией задействовано почти 510 тысяч медицинских работников. Из них 10% — это студенты-медики, которые привлечены для оказания медицинской помощи, и волонтёры.

Глава Минздрава добавил, что «сегодня медицинская служба работает в серьёзном напряжении».

Тем не менее Путин призвал обратить особое внимание на проблемы, возникающие у граждан, которые с трудом дозваниваются до поликлиник, чтобы попросить помощи медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских регионах не хватает машин скорой помощи. Наихудшая ситуация складывается в восьми субъектах Федерации, рассказал Путину в ходе совещания Мурашко.