Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках пассажиров и грузов на Дальнем Востоке.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства. Планируемая авиакомпания должна будет использовать самолёты российского производства и осуществлять перевозки в том числе «в труднодоступных районах». Кабмину поручено определить потребность проекта в воздушных судах и указать их типы и пассажировместимость.
Владимир Путин ожидает доклад по этому вопросу до 31 января. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как передавал NEWS.ru, в Дальневосточном федеральном округе России планируют провести модернизацию системы авиасообщения, технического обслуживания и переподготовку авиационного персонала. Реализацией этого проекта занимаются Минпромторг, «Ростех», ВТБ, Сбербанк, Росавиация, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс.
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