https://static.news.ru/photo/a29a6a92-3793-11ea-8562-fa163e074e61_660.jpg Камчатка Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках пассажиров и грузов на Дальнем Востоке.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства. Планируемая авиакомпания должна будет использовать самолёты российского производства и осуществлять перевозки в том числе «в труднодоступных районах». Кабмину поручено определить потребность проекта в воздушных судах и указать их типы и пассажировместимость.

Владимир Путин ожидает доклад по этому вопросу до 31 января. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как передавал NEWS.ru, в Дальневосточном федеральном округе России планируют провести модернизацию системы авиасообщения, технического обслуживания и переподготовку авиационного персонала. Реализацией этого проекта занимаются Минпромторг, «Ростех», ВТБ, Сбербанк, Росавиация, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс.