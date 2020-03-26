Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Первый случай смерти от хантавируса отмечен в КНР. Житель провинции Юньнань скончался прямо в общественном транспорте, в настоящий момент на инфекцию проверяют ехавших с погибшим пассажиров. Российские врачи рассказали о природе хантавируса и оценили риск его распространения в РФ.

Мнения медиков узнала «Вечерняя Москва». Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, что вызываемая хантавирусом болезнь неформально называется крысиной чумой, так как основными переносчиками выступают грызуны. Специалист отметила, что этот вирус не новый....