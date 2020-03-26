Президент России Владимир Путин предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу.
Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Такая норма будет действовать до конца текущего года, — отметил президент в телеобращении к россиянам.
По словам президента, существующая система расчёта больничных может оказаться несправедливой в условиях массового карантина: молодые сотрудники будут получать «крайне низкие выплаты» из-за небольшого стажа.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян увеличилось на 163 человека за минувшие сутки. Всего в стране заболели 658 жителей страны. В регионах запрещены массовые мероприятия, закрыты развлекательные, образовательные учреждения.
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