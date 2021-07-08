Путин предложил продлить скоростную трассу до Тюмени и Челябинска

В ходе открытия Центральной кольцевой автодороги в Московской области вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о ходе стройки трассы Казань — Екатеринбург. Президент России Владимир Путин предложить продлить её до Тюмени и Челябинска, пишет URA.RU.

Нам слабо с вами дотащить дорогу до Тюмени, до Челябинска и кольцо закрыть? — спросил глава государства.

Хуснуллин ответил, что это выполнимо, и озвучил план строительства. На Екатеринбург дорога пойдёт в обход Набережных Челнов, до границы с Башкирией. От Дюртюлей до Ачита надо строить новую трассу, там есть сложные карстовые территории.

Дальше расширяемся до Екатеринбурга. От четырёх до восьми полос на въезде в Екатеринбург. <...> Тогда кольцо (дорожное у Екатеринбурга. — NEWS.ru) надо замыкать к концу 2024 года — не к зиме, а к сентябрю, — резюмировал вице-премьер.

Ранее Путин поручил найти ответственных за срыв модернизации БАМа и Транссиба.