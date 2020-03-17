https://static.news.ru/photo/dbdac88a-685b-11ea-b305-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Rowley/moodboard/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обратился к отечественным работодателям с предложением предусмотреть для сотрудников с детьми вариант работать удалённо на период действия принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как уточнил российский лидер, более гибкие условия труда нужно создать для родителей детей младших возрастов.

Необходимо предусмотреть там, где это возможно, особый гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста, — цитирует Путина ТАСС.

Кроме того, глава государства попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по борьбе с коронавирусом. Также он считает, что солидарность и дисциплина позволят России преодолеть любые трудности.

Ранее NEWS.ru писал, что президент обратился к россиянам. Он заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, несмотря на высокий уровень риска.

На данный момент число заражённых в России выросло до 114 человек. Из них 10 заразились уже внутри страны, а не за границей.