https://static.news.ru/photo/246e6eee-1c2b-11ea-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей.

Давайте проведём этот праздник на самом высоком уровне, достойном тех, кто эту победу добыл в сложных тяжёлых испытаниях войны, — цитирует «Интерфакс» Путина.

Президент также подчеркнул, что нужно создать условия, в которых стало бы невозможным повторение Второй мировой и Великой Отечественной войн. И для этого, по его мнению, нужно «продвигать правду» о тех событиях.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил внимательно подойти к составлению списков людей, приглашённых на парад Победы в Москве. К президенту обратились в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и предложили приглашать на парад 9 Мая больше ветеранов и меньше «гламурных» людей.