Путин предложил амнистировать уголовниц: кого из женщин могут освободить Путин допустил амнистию для некоторых групп женщин в местах лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин допустил, что «некоторые категории женщин», отбывающих наказание, можно амнистировать. Об этом российский лидер сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое прошло в формате видеоконференции. О том, кого могут отпустить из мест лишения свободы, а также мнение российского лидера об ответственности за различные преступления, читайте в материале NEWS.ru.

Кто может попасть под амнистию

Тему амнистии затронула член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила Путина помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети.

Также речь шла о заключенных, которые впервые совершили подобный проступок, а по их делам нет потерпевших или те не против их освобождения. Такой шаг милосердия со стороны российских властей многое может изменить для всего государства, заключила Меркачева.

Ответ Путина на предложение амнистии, наказания за ненасильственные преступления

Путин в ответ на слова члена Совета сказал, что приведенные примеры звучат убедительно.

«И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что большие наказания за ненасильственные преступления являются «спорными». Он предложил проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства. В том числе нужно немедленно выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах, подчеркнул глава страны, этот вопрос нужно поставить на контроль. Подобные инциденты, по мнению Путина, являются «уродливыми».

Путин об ответственности за незаконный оборот наркотиков

Президент России также коснулся темы ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Путин поручил рассмотреть случаи ужесточения наказаний, которые привели к снижению преступности или наоборот, никак не повлияли на показатель.

По словам главы государства, в настоящее время так называемое тюремное население в значительной степени формируется за счет осужденных по данной статье. Российский лидер отметил важность совершенствования системы наказаний.

Однако, как заявил Путин, если спросить родителей, чьи дети умерли от передозировки наркотиками, о смягчении наказания для тех, кого они считают виновными в гибели, «то они бы, наверное, нас с вами не похвалили».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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