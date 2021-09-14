Путин оценил действия правительства в острую фазу пандемии

Правительство России показало себя в острой фазе пандемии в целом с положительной стороны, пусть даже какие-то вещи можно было делать и лучше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина и руководством партии «Единая Россия».

Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен эффективный контакт, взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле, — приводит слова президента сайт Кремля.

Путин добавил, что ему бы «очень хотелось расcчитывать на то, что и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущeм будет выстроена работа именно в таком ключе». При этом он призвaл ориентироваться на долгосрочную перспективу и добиваться реальных результатов для каждого гражданина, для каждой российской cемьи.

У нас большие, амбициозные планы, отвечающие масштабам нашей огромной страны, и те меры, подходы, которые мы сегодня обсудили, носят не текущий, что называется, разовый характер, наоборот, они имеют долгосрочный, стратегический характер работы по достижению национальных целей развития, — резюмировал президент.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия постепенно возвращается к обычной жизни. Однако полностью избавиться от коронавирусных ограничений скоро не получится.